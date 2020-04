Les stations balnéaires pourront-elles rouvrir leurs plages après le 11 mai ?

Depuis le début du confinement, les plages sont fermées au public. Les stations balnéaires misent pourtant beaucoup sur elles pour une saison touristique réussie. Elles appellent donc l'Etat afin que celles-ci soient réouvertes à partir du 11 mai. À Lacanau (Gironde), le maire mise sur le civisme des touristes et des habitants pour que son littoral échappe à une nouvelle fermeture. D'autant plus que la vie économique de la ville repose en grande partie sur l'océan.



