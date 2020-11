Les stations de ski seront-elles ouvertes à Noël ?

À la Plagne, l'inquiétude règne. Les 700 saisonniers employés chaque hiver sur le domaine skiable pourront-ils être embauchés début décembre ? "On est très en attente des différentes nouvelles d'ouverture ou pas du gouvernement pour éventuellement envisager un décalage de l'embauche de ces saisonniers, ou en tout cas une embauche des saisonniers avec des mesures de chômage partiel", a répondu Thomas Saison, directeur marketing et commercial du domaine skiable de la Plagne.

Ce chômage partiel pourrait concerner 5 000 personnes sur les pistes mais aussi dans les hôtels ou les restaurants. Dans la pizzeria Croq'Neige, le gérant s'interroge s'il doit poursuivre ses recrutements. "Pour l'instant, on est en stand-by. Si on venait à faire de l'emporter, pour travailler, ça va être compliqué. Et puis au niveau du personnel, si on en a douze, je pense qu'on en aura largement assez avec deux", nous a confié Bertrand Pujol.