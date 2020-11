Livraison de colis : La Poste recrute 9 000 CDD face au pic de Noël

Avec le confinement et la fermeture des commerces, les commandes sur Internet continuent d'exploser. A Vendôme (Loir-et-Cher), Maximilien Auville est embauché pour deux mois comme facteur. Sa mission du jour consiste à distribuer une cinquantaine de colis en plus du courrier. De novembre à décembre, la Poste devrait livrer 100 millions de colis, soit 30% de plus qu'en 2019. Le renfort de saisonniers est indispensable. Dans sa camionnette, Maximilien a déjà des cadeaux de Noël. Pour les clients, c'est pratique et cela évite de sortir.