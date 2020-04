Mesures sanitaires : comment les petites et grandes enseignes vont s’y prendre pour rouvrir ?

Tous les commerces sauf les cafés et les restaurants pourront rouvrir le lundi 11 mai. Les préparatifs s'accélèrent pour que tout soit prêt le jour J. Les commerçants devront en revanche faire respecter des mesures sanitaires : port du masque, distance entre chaque client. Comment les petites et grandes enseignes vont-elles s'y prendre ? Reportage à Paris.



