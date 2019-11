Voici comment fonctionne l’application "Mon compte formation"

Désormais, l'accès à une formation devrait être plus simple avec l'application "Mon compte formation" lancée ce jeudi par le gouvernement. Elle vise à permettre aux salariés d'accéder sans intermédiaire à leur Compte personnel de formation (CPT), qui existe depuis 2015 (et dont les crédits sont en euros et plus en heures depuis le 1er janvier dernier), mais trop peu utilisé jusqu'ici : seul un actif sur trois utilise ses droits à l'heure actuelle.

Comment marche concrètement cette appli à télécharger sur son smartphone ou sa tablette ? La journaliste de TF1 Anne-Laure Cros en a exposé les grandes lignes mercredi soir sur le plateau du JT de 20 heures. Les premiers pas de l'utilisateur d'abord : pour se connecter, il suffit d'entrer son numéro de Sécurité sociale et de créer un mot de passe. Les droits du salarié s'affichent alors : 1.440 euros (96 heures de CPF fois 15 euros), par exemple, s'il n'a encore jamais fait de formation et utilisé son CPF.