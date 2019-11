Mounir Mahjoubi publie une étude : "Amazon, une machine qui détruit 7 900 emplois en France"

Depuis 2015, Amazon a créé 12 300 emplois en France. En parallèle, 20 200 commerces physiques ont disparu à cause de la concurrence directe du géant américain de la vente en ligne. On estime donc qu'il a détruit 7 900 emplois en tout. Ces destructions s'expliquent par le modèle de productivité de l'entreprise. C'est ce que dénonce dans son analyse Mounir Mahjoubi, ancien secrétaire d'État en charge du numérique.



