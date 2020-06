Nouvelles mesures pour le chômage partiel : la réaction des entreprises

L'une des annonces les plus attendues de la rencontre entre le gouvernement et les partenaires sociaux concerne le chômage partiel. Actuellement, 7,8 millions de personnes sont payées par l'État, et non plus par leur employeur. Et dans une semaine, un nouveau mécanisme va entrer en vigueur. Comment va-t-il fonctionner concrètement ? Reportage dans deux entreprises à Paris et à Lille.



