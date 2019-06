Nouvelles technologies, mais aussi luxe : quelles entreprises font rêver les jeunes en 2019 ?

Et en effet, pour s’informer et mieux connaitre un employeur, les étudiants et jeunes diplômés ont recours aux réseaux sociaux et favorisent LinkedIn. La vidéo est un moyen efficace de capter leur attention, indique l'étude : ils plébiscitent ce format à plus de 90%. Ce qu'ils apprécient ? Les prises de parole des collaborateurs sur leurs métiers (43%) et les vidéos mettant en scène l’ambiance, les locaux et la vie de l’entreprise (36%). En revanche, les engagements RSE et les prises de parole des dirigeants sont peu prisés, avec respectivement 11% et 10%.





De manière générale, ces profils sont intéressés par les différentes formes originales d’interactions avec les entreprises telles que les concours de start-ups (50%), les business games (50%), les escape games en ligne (39%), les hackatons (21%) ou encore les compétitions de jeux vidéo (13%). Ils sont ainsi majoritairement intéressés par une participation à un événement de recrutement qui combinerait jeux vidéo et rencontres avec des entreprises pour des stages et des emplois : 54% des profils ingénieurs se montrent favorables à l’idée, 60% des profils universitaires et 63% des profils managers. Ludiques, et simples : dans leur recherche d'emploi, 51% affichent une préférence pour les candidatures simplifiées, permises par les réseaux sociaux.