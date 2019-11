"On cherche des gens qui ne sentent pas la cigarette" : en Suisse, mieux vaut ne pas être fumeur lorsqu'on cherche un emploi

Vous faites partie des 11 millions de Français qui fument quotidiennement ? Si vous habitiez en Suisse, vous auriez peut-être du mal à trouver du travail... Dans de plus en plus d'entreprises helvètes en effet, les fumeurs sont personan non grata. Un phénomène sur lequel le JT de 20 heures de TF1 mène l'enquête dans le reportage en tête de cet article.

Ses caméras se sont ainsi rendus dans une société spécialisée dans la fourniture de réfrigérateurs contenant des repas sains et bios pour les entreprises : ses 85 salariés ne sont pas autorisés à fumer, même pendant leur pause, car la direction estime que ce n'est pas compatible avec les valeurs et l'image qu'elle veut véhiculer. "C'est très important un lifestyle sain", fait valoir sa directrice générale adjointe, expliquant rechercher "des gens qui ne sentent pas la cigarette et peuvent vivre une journée sans".