On vous explique l’application "Mon compte formation"

À partir de jeudi, accéder à un compte personnel de formation sera plus simple, avec la nouvelle application qu'on pourra installer sur les téléphones portables. Pour cela, il vous suffira d'aller sur le site ou sur l'application "Mon compte formation", d'entrer votre numéro de sécurité sociale et de créer un mot de passe. Notre journaliste Anne-Laure Cros nous en dit plus sur son utilisation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.