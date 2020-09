Patron repreneur de sa propre usine : l’affaire suscite l’indignation dans les Vosges

C’est une affaire qui suscite l’indignation dans les Vosges. Un équipementier automobile américain a été placé en redressement judiciaire. Cependant, les salariés ont eu la surprise de voir leur patron faire une offre de reprise de sa propre société. Inteva Products possède trois usines en France et fait partie des deux repreneurs potentiels, mais aucun ne veut garder le site de Saint-Dié-des-Vosges. "C’est cynique et immoral... Clairement, on se débarrasse de nous", dénonce l’un des salariés en colère. Depuis le mois de mai 2020, pour soutenir l’économie, le gouvernement permet aux patrons de déposer le bilan, puis de racheter leur société. Il s’agit d’un nouveau dispositif qui efface les dettes et qui facilite les licenciements. "Je pense qu’on s’est un peu servi du Covid pour mettre la clé sous la porte. C’est un peu une excuse", avance encore l’un des salariés. Le décret qui permet cette manoeuvre financière a été publié juste après la crise sanitaire. Pour le député de la circonscription de Saint-Dié-des-Vosges, il est mal appliqué. La société produit déjà une partie de ses serrures pour automobiles en Roumanie. La production de Saint-Dié-des-Vosges pourrait y être délocalisée. Les salariés vosgiens craignent une fermeture de leur usine dès le mois d’octobre 2020.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.