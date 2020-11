Perpignan : les commerçants simulent un enterrement pour dénoncer leur fermeture

A Perpignan, commerçants, artisans et restaurateurs sont en deuil. Ce lundi matin, ils étaient près de 1 000 à se rassembler pour manifester contre le fait que l'Etat les considère comme non-essentiels. Habillés en noir, ils se sont prêtés à une mise en scène glaçante : celle d'un enterrement. Un à un, ils se sont allongés au sol pour symboliser la mort de leur commerce.



Fermés depuis plus de deux semaines, ces indépendants veulent à tout prix faire passer un message au gouvernement. "Si on ne réagit pas, demain on est morts", résume l'un d'eux. Certains, qui avaient ouvert cette année, subissent de plein fouet ce qui se passe. Et malgré le respect des gestes barrières, ils ne sont pas entendus.