Petits commerces fermés, supermarchés ouverts : une situation vécue comme une injustice

La plupart des magasins devront baisser le rideau durant ce reconfinement. Les commerces jugés non-essentiels sont notamment concernés. Une décision qui ne semble pas toujours être cohérente, car les supermarchés sont autorisés à ouvrir alors que les produits qui y sont vendus sont souvent les mêmes que dans les petits magasins.



Le fait est que ces secteurs vont encore connaître les conséquences désastreuses de cette situation. À Dijon (Côte-d'Or), l'annonce est brutale et le chiffre d'affaires encore mis à mal. Pour les magasins de jouets par exemple, cette fermeture à quelques mois de Noël est un coup dur d'autant plus que les deux mois du premier confinement étaient déjà une perte totale. Pour continuer à travailler malgré tout, certains commerces songent à adopter un système de livraison.



