Plaisance : emplois à bord !

Dans un atelier de construction navale, l'embauche est rapide en raison des besoins de main d'œuvres qui se font sentir dans le secteur. Ceux qui y travaillent ne comprennent pas pourtant la difficulté de recruter. Dans l'Hexagone, le marché de la filière nautique et de loisirs est en croissance. Mille emplois sont à pourvoir cette année 2019.



