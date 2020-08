Plexiglas et signalétiques anti-Covid : les commandes repartent

Grandes surfaces, pharmacies, hôtels ou encore Ehpad... Toute cette clientèle a été équipée au coeur de la crise par une entreprise située à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise), qui est spécialisée dans la fabrication de panneaux en plexiglas. Mais comme l’épidémie ne finit pas, ses clients cherchent désormais des protections solides. La société a assez de stocks pour fournir ses clients pendant six mois. Et après une flambée en mai, le prix est revenu à la normale. Aujourd’hui, avec une dizaine de commandes par jour, la dirigeante de la société est très optimiste. Elle affirme que la généralisation du port du masque ne porte pas un coup au business du plexiglas. Dans l’Essonne, une imprimerie spécialisée dans l’événementiel s’est reconvertie dans la signalétique anti-Covid afin d’assurer sa survie. D’après le directeur de l’entreprise, les commandes ont beaucoup ralenti pendant les vacances, mais ça commence à repartir. Ces derniers jours, il en a reçu venant de nouveaux clients, notamment des cars scolaires ou des entreprises qui font revenir des salariés, qui sont jusqu’ici en télétravail.



