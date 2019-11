Poissons d'élevage : pourquoi sommes-nous à la traîne ?

La pisciculture française est à la traîne. En 25 ans, une seule a ouvert dans le pays. L'une des raisons est notre retard dans le domaine d'élevage. Notre pêche est contrainte par des quotas, et ne peut pas produire davantage. Pour agrandir ou créer une exploitation, les éleveurs doivent remplir de nombreuses conditions, une mission quasi-impossible.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.