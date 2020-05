Pôle emploi à l'origine d'une reconversion professionnelle durant le confinement

Depuis le début du confinement, la formation à distance est très sollicitée et a permis à plusieurs personnes d'en profiter. À l'exemple de Nathalie, professeur des écoles, qui a été contactée par Pôle emploi pour une formation en naturopathie, prise en charge par l'association. Cette dernière propose tout type d'apprentissage en ligne aux salariés en chômage partiel. Les cours sont suivis sur Internet, illustrés par des vidéos et parfois même assistés par un coach.



