Policier municipal, un métier qui ne connaît pas la crise : comment les villes rivalisent pour les attirer

Le métier des policiers municipaux ne connaît pas la crise. À deux mois des élections municipales, les communes sont de plus en plus nombreuses à vouloir les recruter. Ce qui permet aux candidats de choisir leur lieu de travail et d'avoir des exigences salariales bien plus élevées. La concurrence est rude entre les municipalités pour fidéliser ses futurs policiers.



