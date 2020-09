Pourquoi l'usine Bridgestone de Béthune est-elle fermée ? La mise au point de François Lenglet

C'est un énorme coup dur pour les 863 salariés du groupe Bridgestone à Béthune. La direction a invoqué une surcapacité de production de pneus de voiture en Europe, mais aussi la concurrence des marques asiatiques à bas coûts. Mais selon François Lenglet, notre spécialiste économie, l'usine était déjà en déclin depuis plusieurs années faute d'investissements. Et l'épidémie de Covid-19 a donné le coup de grâce. Cette crise inhabituelle choisit ses victimes parmi les plus faibles et favorise d'autres secteurs.



