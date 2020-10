Pourquoi le port du Havre se fait distancer par ses concurrents européens ?

C'est de loin le premier port de France. Il est idéalement situé au carrefour de tous les échanges en Europe. Pourtant depuis une dizaine d'années, le port du Havre perd du terrain par rapport à ses concurrents belge et néerlandais. L'une des explications vient de sa gare ferroviaire, qui tourne au ralenti. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



