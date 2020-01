Pourquoi nos infirmiers partent travailler à l’étranger ?

Les personnels hospitaliers sont eux aussi en grève. En tout cas symboliquement car ils ne cessent pas le travail. Les raisons de ce malaise. Près de 30% des postes de médecin à l'hôpital public ne sont pas pourvus. On manque aussi d'infirmières, d'aides-soignantes. Les conditions de travail, les salaires bien plus faibles qu'ailleurs les poussent souvent à partir à l'étranger, notamment à la frontière belge.



