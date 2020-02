PSA : pourquoi cette prime record de 4 000 euros pour les salariés ?

Les salariés de PSA vont toucher au moins 4 100 euros, et cela pourrait aller jusqu'à 4 400 euros. Cette prime va être versée à tous les salariés du groupe en France, ceux qui sont en CDI et ceux qui sont en CDD sur les douze derniers. On parle de 51 000 personnes. Le constructeur veut associer les salariés à des performances record. Le bénéfice net du groupe a atteint 3,2 milliards d'euros en 2019, c'est 13,2% de plus par rapport à 2018. Combien représente globalement le versement de cette prime pour PSA ? Est-ce une première ?



Ce jeudi 27 février 2020, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle du versement du groupe PSA d'une prime exceptionnelle à ses salariés après une année avec un bénéfice net "record". Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 27/02/2020 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.