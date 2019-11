Génération 35 heures : qu’est-ce que les Français font de leur temps de loisirs ?

Pour la jeune génération née avec les 35 heures, mesure mise en place il y a 17 ans par le gouvernement Jospin , les RTT et les aménagements d'horaire, la notion de temps libre est naturelle. Mais qui en profite vraiment ? Comment s'organisent-ils ? Et que font-ils de ces moments ?



Il y a ceux qui pensent aux loisirs seulement quand l'argent est rentré, ceux qui profitent de leur RTT pour... faire les courses, le ménage. Des tâches qui servent au foyer et, devinez quoi, il s'agit souvent de femmes. Il y a les désorganisés qui n'anticipent pas les RTT et voient ce qu'ils en font au fil de l'eau.