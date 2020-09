Quel bilan pour les "territoires zéro chômeur" ?

"Ça fait du bien, on sait pourquoi on se lève, on rencontre à nouveau des gens, on partage des expériences", résume Jean-Claude Barbier. Cet ancien chômeur de longue durée s'est réconcilié avec le monde du travail grâce au dispositif "Territoire zéro chômeur". Comme lui, 80 personnes ont retrouvé un emploi en Meurthe-et-Moselle. Et cela ne coûte pas cher aux contribuables.



Le principe est simple. Au lieu de verser 18 000 euros d'allocations par an à un chômeur de longue durée, l'État verse cet argent à un EBE (Entreprise à but d'emploi) pour financer un CDI. Ces entreprises ne sont pas encore rentables. Il leur est donc impossible de se passer des subventions. Mais pour les collectivités, le bénéfice est ailleurs. "La personne coûte moins cher à travailler dans une entreprise à but d'emploi. Elle a un salaire, elle peut avoir un pouvoir d'achat supplémentaire et consommer localement. On refait circuler l'argent", explique Aurélie Mathelin, chef de projet "Territoires zéro chômeur" en Meurthe-et-Moselle.



Créées dans des zones rurales et isolées, ces entreprises proposent des nouveaux services. Exemple à Pipriac en Ille-et-Vilaine. Tezea emploi 72 anciens chômeurs de longue durée qui s'occupent de la recyclerie, de la blanchisserie et du nettoyage de voiture. Des activités qui n'existaient pas auparavant. Dans cette commune de 3 700 habitants, le taux de chômage a baissé de 10 à 7%. Depuis trois ans, près de 1 000 chômeurs ont retrouvé du travail grâce à ces entreprises pas tout à fait comme les autres.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.