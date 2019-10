Quelle est la valeur d'un diplôme aujourd'hui sur le marché du travail ?

Si le diplôme est de plus en plus nécessaire, il est toutefois moins valorisé sur le marché du travail. Les jeunes sortis d'école en 2010 connaissent une situation plus difficile que leurs aînés, selon une étude qui vient d’être publiée. Quels sont les enseignements ?



Ce mercredi 30 octobre 2019, Fanny Weil, dans sa chronique "Les indispensables", nous détaille les conclusions de cette enquête. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 30/10/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.