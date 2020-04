Radiographie de la France au chômage partiel : quels secteurs concernés ?

57% des employés qui sont actuellement au chômage partiel travaillent dans des sociétés de moins de 50 salariés. À l'inverse, 5% travaillent dans de grands groupes de plus de 1 000 personnes, où l'activité est souvent compatible avec le télétravail. Les métiers techniques, les commerces, le bâtiment, l'hôtellerie et restauration figurent parmi les secteurs les plus touchés. Aucune région n'est épargnée.



