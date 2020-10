Reconfinement : la colère des restaurateurs

À Bordeaux (Gironde), le reconfinement a comme un goût amer pour les professionnels de la restauration. Serge Gouthon, gérant du bistrot-brasserie "Cajou Caffé", s'attendait à la fermeture de son établissement. "Les conséquences économiques seront importantes. On a dû revoir toute l'organisation pour réduire les couts et la masse salariale...", a-t-il évoqué. Pour ce restaurant, ce qui reste du stock en chambre froide sera donné au personnel ou à des associations. Le gérant estime également qu'il y aura moins de perte qu'au premier confinement, mais il y aura quand même celles qui vont peser sur la stabilité de l'entreprise.



Même constat dans cet autre restaurant où ce nouveau confinement va couter cher. "Je pense qu'on va avoir énormément de pertes. Déjà sur le premier, il y a eu plus de 15 000 euros de manque à gagner...", a confié Ednan Polat, serveur au restaurant "Le Comptoir d'Étienne" à Bordeaux (Gironde).



Sans poursuite de leurs activités, les professionnels de restauration s'interrogent sur un avenir plus que jamais incertain. "On est complètement dans le flou à l'heure actuelle, c'est vraiment très difficile de se projeter. On refléchit à essayer de trouver des solutions...", a fait savoir Virginie Bosc, gérante du restaurant "La P'tite Brasserie" à Bordeaux (Gironde).



