Reconfinement : quelles règles pour les usines, l'agriculture et les entreprises ?

Pour certains, l'intervention du président a plutôt rassuré. Lors du premier confinement, leur entreprise avait fermé un mois et demi et perdu du chiffre d'affaires. Cette fois, dans les usines ou les ateliers, l'activité pourra se poursuivre. Ce qui est une bonne nouvelle les responsables. Même réjouissance pour les salariés. Avec le nouveau confinement, ils craignaient une baisse des commandes et un retour au chômage partiel. Ce ne devrait pas être le cas.



En plus du secteur industriel, les activités des BTP ou encore les exploitations agricoles pourront aussi poursuivre le travail, à condition de respecter le protocole sanitaire. Et dans les métiers qui s'y prêtent, le télétravail devrait être généralisé. Dans la start-up Iziwork par exemple, deux tiers des employés sont aujourd'hui sur site. Dès jeudi, ce sera télétravail pour tout le monde. Selon le gérant, ce nouveau confinement ne ralentira pas pour autant l'activité. Il a même décidé de maintenir tous les recrutements prévus jusqu'à la fin de l'année.



