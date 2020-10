Reconfinement : quels seront les commerces autorisés à rester ouverts ?

Tous les commerces alimentaires, les pharmacies, les opticiens, les magasins de bricolage et d'informatique, les garages automobiles, les blanchisseries, les presses, les tabacs et les services funéraires pourront continuer leurs activités. Tous les services publics et de finance comme la poste, les mairies, les banques et les assurances le peuvent également. C'est aussi le cas des parcs et des jardins ainsi que les activités sportives extra-scolaires pour les enfants, mais ce n'est pas encore certain. La décision pourrait être prise ce jeudi.



À l'inverse, la liste des commerces qui vont devoir s'arrêter est la même que précédemment. A savoir tous les bars, restaurants, cinémas, théâtre, musées, boutiques d'habillement, coiffeurs, instituts de beauté, librairies, les salles de sport et les piscines. Quant aux fleuristes, ils peuvent continuer à ouvrir jusqu'au dimanche de la Toussaint. Cette liste pourra être mise à jour toutes les deux semaines en fonction de l'évolution de la situation.



