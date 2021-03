Réforme de l’assurance-chômage : ce qui va changer à partir du 1er juillet

Sarah a 26 ans. Après son école hôtelière, cette jeune active a trouvé un contrat de quatre mois, mais désormais plus rien. Elle est aujourd'hui éligible au chômage et ce sera toujours le cas à partir du 1er juillet prochain. Le seuil pour toucher une allocation reste à quatre mois de travail minimum sur les deux dernières années. Mais dès que la situation économique s'améliorera, ce ne sera plus possible. Elle devra cumuler six mois de travail pour toucher son allocation chômage.