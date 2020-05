Renault : le point sur les risques de fermeture

En France, Renault possède encore douze sites industriels, mais quatre d'entre eux seraient menacés de fermeture en cette période de crise sanitaire. Il s'agit des usines de Caudan (Bretagne), de Dieppe (Normandie), de Flins-sur-Seine et de Choisy-le-Roi (Île-de-France). Pour beaucoup d'économistes, les déboires actuels viennent de décisions plus anciennes. L'essentiel des marchés sur lesquels avait misé le groupe aurait commencé à reculer fortement, impactant ainsi les résultats. Autre explication, le constructeur automobile est resté pendant des mois sans chef bien défini, après l'éviction de Carlos Ghosn.



