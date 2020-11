Réouverture des commerces : un nouveau protocole en négociation

Le nouveau protocole sanitaire du gouvernement devrait autoriser un client pour 8m² de surface de vente. Autre piste, élargir les autorisations des jours et des horaires d'ouverture et de fermeture afin de limiter l'affluence. Des centaines de commerçants manifestaient ce matin à Perpignan contre la fermeture de leur commerce. Pour beaucoup, il faut rapidement accueillir de nouveau de la clientèle, comme pour cette vendeuse de prêt-à-porter en région parisienne. Elle espère vendre en ligne ses vêtements d'hiver qui risquent sinon de lui rester sur les bras. Son stock lui a coûté 120 000 euros, alors elle est prête à accepter un protocole très strict pour rouvrir.



Autre condition, le retour de davantage de signalétiques pour le respect des distances et du comptage des clients à l'entrée des magasins. Tous les commerçants souhaitent rouvrir le 27 novembre, car c'est le Black Friday, jour où l'an dernier, les Français ont dépensé six milliards d'euros, dont cinq en magasins. Mais il reste des points du protocole à trancher pour éviter par exemple les habituelles cohues dans les rues piétonnes à l'approche des fêtes de fin d'année.