Réouverture des magasins le 11 mai : qu'en pensent les commerçants ?

L'un des objectifs du gouvernement, c'est aussi de remettre en route l'économie qui est à l'arrêt depuis plus de six semaines. Le 11 mai, tous les commerçants, sauf les cafés et les restaurants, vont pouvoir rouvrir leurs magasins, installer à nouveau leurs étals à condition de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Alors, sont-ils satisfaits des mesures d'Édouard Philippe ? Découvrez leurs réactions.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.