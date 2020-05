Reprise sur les chapeaux de roue dans les salons de coiffure

Après 55 jours de confinement, c'est la délivrance pour les clients comme pour les coiffeurs. Ces derniers sont parmi les commerces dont on attendait la réouverture avec impatience. Des frais supplémentaires sont répercutés sur leurs prix, en raison des nouvelles mesures sanitaires. Et malgré un pic d'activité, il sera difficile pour eux de rattraper le temps et l'argent perdu lors de ses deux mois de fermeture.



