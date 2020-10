Salariés : le système D pour déjeuner

Les cantines d'entreprise auront le droit de rester ouvertes durant ce nouveau confinement. Elles ont donc renforcé leur protocole sanitaire. La restauration collective doit se réinventer pour traverser cette nouvelle crise. Sodexo, le leader du secteur, va ainsi proposer des menus simplifiés et s'appuyer sur les frigos connectés. Installés pour le premier confinement, ces derniers permettent aux salariés de récupérer son repas quand ils le souhaitent.



Mais pour ceux qui n'ont pas de cantines, c'est un peu le système D. Ainsi, les restaurateurs s'adaptent pour assurer la livraison à emporter. Ils s'organisent pour répondre à la demande croissante des télétravailleurs. Ils travaillent sur les systèmes de livraison et de "pick and collect". En effet, les commandes explosent sur les plateformes de livraison à l'heure du déjeuner.



Pour les salariés, de plus en plus nombreux en télétravail, la cantine d'entreprise s'invite à la maison. Pour gagner du temps, certains se font livrer tous leurs repas pour la semaine. Leurs employeurs prennent en charge la moitié de la facture. Tous les restaurateurs s'adaptent au jour le jour pour permettre aux travailleurs de bien manger chez eux comme en entreprise.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.