Salles de sport : le coup d'arrêt ?

Dans les zones en alerte maximale et renforcée, les mesures de restrictions ont été durcies pour endiguer la propagation du virus. La fermeture des salles de sport et des gymnases en fait partie. Des mesures sanitaires qui mettent à mal la profession, d'autant plus qu'elle fait déjà face à une baisse notable des fréquentations depuis le début de la crise. Notons que les salles de sport représentent deux milliards d'euros de chiffre d'affaires et 35 000 emplois. Qu'en est-il des exceptions ?



Ce dimanche 27 septembre 2020, Isabelle Gounin, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle de l'impact des nouvelles mesures pour les professionnels de salles de sport. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 27/09/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.