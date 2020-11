Semaine pour l'emploi : des postes de menuisiers à pourvoir

Usiner, coller, visser... Chez un fabricant de portes et fenêtres à Le Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique), les ateliers tournent à plein régime. L'entreprise recrute une vingtaine de menuisiers pour des contrats de six mois minimum, mais aussi en apprentissage. C'est le cas de Bastien Kerbiche qui suit un CAP en menuiserie. Cet apprenti menuisier estime qu'il est bien plus intéressant d'apprendre en entreprise plutôt qu'à l'école. Un profil idéal mais qui est bien trop rare. Les jeunes ne sont pas assez nombreux dans les centres de formation. Les responsables embauchent donc également des salariés en reconversion.



A Montrevault-sur-Èvre (Maine-et-Loire), Fabrice Leblanc tient un atelier d'ébénisterie. Ebéniste, voilà un autre travail du bois qui nécessite de la précision et qui s'apprend en atelier. Si Fabrice a pu recruter un apprenti, c'est grâce aux 5 000 euros versés cet été par l'Etat aux employeurs pour les apprentis de moins de 18 ans. Commode Louis XIV, pendule du Second Empire et autres tables d'époque, pour les restaurer, il suffit de suivre un CAP d'ébéniste pendant deux ans.