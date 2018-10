Sexisme au travail : comment le sujet s’est imposé aux entreprises après l’affaire Weinstein et #Metoo

Et cette vague Weinstein a également submergé les entreprises. Au point qu’elles ont dû, parfois malgré celles, s’en saisir. Les chiffres sont clairs : c'est l'un des terreaux du sexisme. D’après le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle, 80% des femmes considèrent que les femmes sont exposées à du sexisme ordinaire en entreprise. Et une sur deux, quand elle a dénoncé les faits, n’a pas été entendue ou crue. Et le sexisme, c'est aussi dans les deux sens : 4 hommes sur 10 ont, eux aussi, entendu des remarques, généralement des attaques sur leur virilité.





Le sexisme au travail est donc d’ampleur et protéiforme : Cécile Duflot chahutée à l'Assemblée en raison de sa robe, c’est du sexisme ; un homme qui appelle sa collègue "miss" ou "mistinguett", cela peut être aussi du sexisme. "Ce n’est pas grave, ce n’est pas blessant", nuance Pascale Pitavy. "Mais ces interpellations familières tendent à décrédibiliser la personne, en infantilisant sa fonction." L’enjeu est aussi là, pour chacun : cerner, débusquer le sexisme qui revêt des formes diverses. Tout d'abord, le sexisme hostile, visible, ostentatoire, macho. Mais aussi, le sexisme ordinaire, de tous les jours. "Ce sont des environnements auxquels on est tous habitués. Des remarques sur le physique, la manière dont on est habillée, de façon appuyée." Existe aussi le sexisme bienveillant, bien plus difficile à débusquer, sorte d’attitude paternaliste. En découle tout un spectre de comportements, qui vont du plus anodin au plus grave -agression et harcèlement sexuels.