"Si une intervention est annulée, mon salaire baisse" : les aides à domicile parmi les principales victimes de la grève

"Jamais en grève, la maladie est toujours là", soupire Jean, atteint de sclérose en plaques, dans le reportage du JT de 20 heures de TF1 en tête de cet article. La paralysie des transports impacte en effet directement les services à la personne et le quotidien de patients qui, comme Jean, ont besoin du soutien d'une aide à domicile pour recevoir des soins réguliers et réaliser leurs gestes de tous les jours. Mais depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, les employés du secteur ont le plus grand mal à se rendre sur leurs différents lieux de travail. Betty, l'auxiliaire de vie de Jean, voit ainsi son temps de trajet multiplié par trois, et n'a pas pu effectuer sa visite plusieurs reprises. Mais elle fait son maximum pour assurer ses rendez-vous chaque jour : "Si une intervention est annulée, mon salaire baisse", explique-t-elle.

Dans l'agence spécialisée d'Issy-les-Moulineaux dans laquelle se sont rendue les journalistes de TF1, seuls 17 employés sur 97 pouvaient travailler ce jour-là. Les cas prioritaires, les personnes âgées, isolées ou handicapées, sont pris en charge, mais pour les gardes d'enfant ou les ménages, des activités plus rentables, l'activité est au point mort. Résultat : l'agence a déjà reçu des demandes de résiliation et perd actuellement 5.000 euros par jour.