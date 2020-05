Soignants, éboueurs, ouvriers du calcaire… Les nouveaux métiers indispensables

Dans un pays en état de quasi-hibernation économique depuis sept semaines, des secteurs, dont on parle rarement, ont continué à fonctionner. Ils sont très divers et ils ont un point commun : ils sont indispensables. Sans eux, notre vie quotidienne serait très problématique. Ces salariés de l'ombre sont fiers de leur mission malgré les risques de contagion. Nos journalistes ont suivi quelques-uns d'entre eux.



