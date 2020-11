SOS commerces : à la rencontre de quelques entrepreneurs aux abois

À Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne), Arianne Baquey a dû fermer sa boutique d'objets de décoration à cause du nouveau confinement. Une décision qu'elle considère comme injuste. Artisan et créatrice, elle mise sur la vente en ligne sur les réseaux sociaux pour s'en sortir, mais c'est loin d'être suffisant. De plus, Arianne ne peut pas bénéficier des aides de l'État étant donné qu'elle n'a aucun chiffre d'affaires sur lequel s'appuyer. Elle compte sur elle-même et sur la solidarité.



Quant à Mike Mariot, futur restaurateur, il ressent à la fois du désespoir et de l'amertume. En effet, il devait reprendre l'hôtel-restaurant dans lequel il a travaillé pendant quinze ans. Mais à cause de la situation sanitaire, il a dû différer son projet plutôt que d'ouvrir uniquement l'hôtel pour les déplacements professionnels. En attentant de retrouver les clients en salle, il réclame une meilleure visibilité et une plus grande stabilité. Beaucoup se raccrochent d'ailleurs à la date du déconfinement comme un ultime espoir.