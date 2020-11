SOS Commerces : comment Nancy vient en aide à ses boutiques ?

En ce moment, pour leur séance shopping, les clientes doivent se contenter du pas de la porte. Les articles retirés dans une boutique de la ville ont été vendus via un site Internet, créé par la métropole de Nancy. Une cliente y a par exemple découvert beaucoup de produits et d'offres. Certaines se sentent en confiance grâce à l'acte paiement en ligne.



Plus de 3 800 produits sont déjà disponibles en ligne sur acheter-grand-nancy.fr. Les commerçants peuvent créer autant d'annonces qu'ils le souhaitent. Le site est entièrement gratuit pour eux. Il permet notamment de sauver un peu les meubles. Quant aux livraisons, elles sont gratuites et sont payées par la métropole. Les produits arrivent en 24 heures à peine.



À Nancy et aux alentours, 270 places de livraison ont été transformées en aire de stationnement "click and collect". Lancé entre les deux confinements, ce site de e-commerce nancéien grandit vite. Et à l'approche des fêtes, l'objectif est d'atteindre les 700 commerçants inscrits sur la plateforme.