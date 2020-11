SOS Commerces : coup de projecteur sur un marchand ambulant dans le Nord de la France

Cela fait maintenant quatre ans que Cédric Lefranc est épicier ambulant. Tôt le matin, il charge son camion à ras bord et sillonne les petits villages de l'Artois, près d'Arras (Pas-de-Calais). Depuis le premier confinement, son klaxon, reconnaissable entre tous, attire de nombreux clients. Avec Cédric, les clients se sentent en sécurité pour faire leurs achats. Le premier supermarché étant à des dizaines de kilomètres, pour beaucoup de personnes âgées confinées, il est bien souvent le seul contact de la semaine.



En plus de son camion, Cédric a lancé un nouveau service : la livraison à domicile. Il suffit de passer commande par téléphone et les achats seront livrés sans contact à la maison et gratuitement. Un service qui aide les personnes en télétravail ou avec des enfants en bas âge. Ce qui lui a d'ailleurs valu la sollicitation de nouveaux clients, plus jeunes, séduits par les produits frais et locaux. Cédric s'est adapté au contexte sanitaire. Pratiques et gratuites, ses livraisons ont boosté son activité.