SOS Commerces : des commerçants jouent les stars du téléshopping pour sauver leurs activités

De leur boutique à un studio improvisé dans un magasin de sport du centre-ville, une trentaine de commerçants se prêtent au jeu du téléshopping pour sauver leurs activités. Esthéticienne, fleuriste, restaurateur... ils se succèdent pour plusieurs émissions de 25 minutes diffusées sur les réseaux sociaux. Sébastien Guillien, gérant de la salle de sport "Liberté Fitness", a expliqué qu'il fallait faire quelque chose pour être solidaire.



Martial Bournel-Bosson, commerçant et réalisateur de "Morteau Shopping", a eu le déclic au soir du confinement. Pendant les tournages, l'équipe cherche surtout la spontanéité, car elle n'est pas formée par les stars de la télévision. Martial s'occupe également du montage des émissions. Le but est d'occuper le terrain même pendant le confinement. Les commerçants espèrent augmenter leurs ventes grâce à ces vidéos et gardent leur bonne humeur malgré les difficultés. Ils savent que la bataille n'est pas gagnée d'avance, mais c'est beaucoup plus facile quand ils sont ensemble.