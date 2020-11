SOS commerces : l'attente et l'inquiétude pour les bars et restaurants

Partout dans le pays, les bars et restaurants attendent toujours une date de réouverture. Ils pourraient cependant rester fermer jusqu'à début janvier ou mi-février. A Prades (Pyrénées-Orientales), l'inquiétude et les incertitudes règnent. Pour sa part, Monica Delache redoute que sa crêperie pourrait ne pas survivre à ce confinement. Sa plus grande angoisse c'est d'ouvrir son courrier et découvrir de nouvelles factures qu'elle ne pourra plus payer.