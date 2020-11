SOS Commerces : les toiletteurs pour chiens ne comprennent pas la fermeture de leur salon

Même si les toiletteurs pour chiens et chats travaillent seuls avec ces animaux, ils n'ont pas le droit d'ouvrir pendant le reconfinement. Les professionnels du secteur se sentent ainsi oubliés. Pour arranger leur situation, ils souhaiteraient mettre en place un système de "click and collect" adapté, comme la plupart de leurs confrères. D'autant plus que certains ne pourront pas bénéficier des aides de l'Etat.



Dans tous les cas, la colère monte chez ces toiletteurs, car ils estiment que leur activité est essentielle pour l'hygiène du chien. "Il paraît essentiel d'avoir un chien entretenu, avec un poil aéré pour qu'il puisse respirer", nous a confié une toiletteuse. Aujourd'hui, la profession aimerait que les salons rouvrent au même titre que les cabinets vétérinaires. En attendant, ils tentent de garder le contact avec leurs clients en leur vendant des brosses et des produits de soins pour leur bien-être.