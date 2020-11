SOS Commerces : une épicerie lance une cagnotte pour aider les commerces fermés

Des centaines de messages ont déjà été reçus depuis le lancement de l'opération SOS Commerces. Preuve qu'il y a une vraie demande et que les commerçants se sentent perdus par rapport aux mesures liées au confinement. À Bierné-les-Villages (Mayenne), plusieurs commerces ont dû fermer. Dans une boutique de vêtements et de produits de beauté, l'activité est à l'arrêt et les rentrées d'argent sont rares. Une situation difficile. Cependant, les commerçants peuvent compter sur l'aide du gérant de l'unique épicerie du village.



Depuis quelques jours, Hugo Mocques permet à Jennifer Cordier de vendre ses produits. Un petit espace de vente qui redonne le moral. Hugo soutient huit commerces fermés et a lancé une cagnotte sur internet pour les aider financièrement. Une initiative appréciée par les habitants. Ce mardi matin, la somme a dépassé le cap des 300 euros. Un montant modeste mais l'essentiel est pour eux de se serrer les coudes en attendant la fin de cette crise.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/11/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.