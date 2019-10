Supermarchés : bientôt ouverts jusqu'à minuit ?

Y aura-t-il bientôt des agents de caisse après 21 heures dans les supermarchés ? Sauf exception, la loi l'interdit. Mais cela pourrait changer, car la mesure devrait être présentée dans quinze jours, lors du Conseil des ministres. En assouplissant cette règle, le ministère du Travail voudrait s'adapter au nouveau mode de consommation. Entre consommateurs et salariés, les avis sont partagés.



