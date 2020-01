Taux d’emploi des seniors : la vérité sur cet enjeu majeur de la réforme des retraites

"Travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps, c'est logique, mais par contre, il faut pouvoir avoir un travail", déclarait en décembre la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Le taux d'emploi des seniors est en effet un écueil pour le projet de réforme des retraites du gouvernement qui, s'il ne touche pas aux 62 ans de l'âge légal de départ, entend faire travailler les salariés plus tard en instaurant un âge-pivot à 64 ans pour une pension sans malus. Or, le taux d'emploi des seniors dans l'Hexagone est l'un des plus bas d'Europe. Une réalité sur laquelle revient le journaliste de TF1 Axel Cariou dans le plateau du JT de 20 heures en tête de cet article.

Certes, note-t-il, le gouvernement a raison d'affirmer que le taux d'emploi des 55-64 ans a augmenté : il n'a cessé de le faire au cours des 15 dernières années, pour atteindre 53% aujourd'hui contre 38% en 2004. Mais il ne s'agit là, poursuit-il, que d'un "trompe-l’œil, car ceux qui restent dans l'emploi, ce sont les seniors les plus jeunes". Si jusqu'à 59 ans en effet, 72% des seniors travaillent encore, le chiffre dégringole à 32% passé 60 ans. Ce qui nous classe tout en bas du tableau européen puisque la moyenne dans l'UE est en la matière de 44%, le pourcentage atteignant même 70% chez les Suédois.