Télétravail : des entreprises déjà 100% sans bureau

Dans l'Hexagone, 8,4 millions d'emplois seraient exécutables à distance, selon une récente étude. Christian Couder, ingénieur logiciel de 49 ans, pratique le télétravail à plein temps depuis maintenant quatre ans. L'entreprise qui l'emploie ne possède aucun bureau. Les salariés se croisent physiquement au moins une fois par an, lors de grands rassemblements. Mais est-ce suffisant pour créer du lien social et un esprit d'entreprise ?



